‘Mannelijke’ Molshoop Nuenen is jarig

Kunstfair in alle Geldropse kasteelka­mers

11:24 GELDROP - ,,Wij vonden dat in deze omgeving en in het kasteel Geldrop kunst altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat wilden we ook vertalen in een expositie. Laagdrempelig, gratis, kunstenaars van overal en dichtbij”, zo verklaart Annie van den Akker het ontstaan van de Kunstfair in Geldrop.