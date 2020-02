Manou van der Linden is Mierlose kersenkoningin

Gisteren werd in residentie Denheuvel onthuld dat deze drie dames op 26, 27 en 28 juni het gezicht zijn van het Kersenoogstfeest 2020. ,,Een hele eer, maar wel heel spannend allemaal’’, is de eerste reactie van Manou van der Linden. ,,Wat zal mijn oma dit fantastisch voor mij vinden.’’ In het dagelijks leven is de Mierlose coördinerend verpleegkundige. Ze is dol op carnaval en is zeker geen onbekende bij De Kersepit. Haar vader Erik – prins der Kersenpitten in 2000 en nu lid van de Heren met Pit – en moeder Ursula vieren al jaren het carnaval binnen de vereniging. ,,Zij namen mij als 3-jarige al mee naar carnavalsresidentie Denheuvel’’, vertelt de nieuwbakken kersenkoningin. ,,En ik ben onder andere dansmarieke geweest.’’