Marcel Sanders en Ardy Gerrits zetten al 50 jaar figuurzaagjes in bij de jeugd van hobbyclub Braakhuizen Noord

,,Ik zet per kind wel vijf nieuwe figuurzaagjes in op de wekelijkse hobbyavond”, vertelt Marcel Sanders (65). Hij begeleidt kinderen van 6 tot 8 jaar in jeugdhuis De Twern. Op een groep van ongeveer 20 kinderen, zijn dat zo’n 100 zaagjes per avond. ,,We zijn met drie of vier begeleiders”, relativeert Sanders het aantal.

Ardy Gerrits (66) heeft oudere kinderen onder zijn hoede, 8 tot 14 jaar. ,,In die groepen komt een gebroken zaagje bijna niet voor”, zegt hij. ,,En als het al breekt, kunnen de kinderen er zelf een nieuwe inzetten.” Kinderen leren dus spelenderwijs omgaan met materialen en gereedschap op de hobbyclub Baakhuizen Noord die in 2021 haar 60-jarig bestaan viert.

Oproep parochieblad

Beide heren hebben zich een halve eeuw geleden aangemeld als begeleider naar aanleiding van een oproepje in het toenmalige parochieblad. ,,We waren een jaar of vijftien en vrienden van elkaar”, vertelt Gerrits. Dat Sanders, in zijn werkzame leven magazijnmanager, en Gerrits, gereedschapsmaker, het vrijwilligerswerk zolang hebben volgehouden, is voor een groot deel te danken aan de hechte band die de leiders onder elkaar hebben. ,,We zijn een vriendengroep”, vindt Sanders.

,,En natuurlijk is het leuk om de kinderen te helpen met hun werkstukken.” Bij de hobbyclub zitten zo’n 100 kinderen uit Geldrop en Mierlo die een zestal werkstukken per jaar maken. ,,Vroeger moesten we zelf iets verzinnen”, aldus Gerrits. ,,Een werkstuk waarbij verschillende technieken gebruikt moeten worden. Tegenwoordig helpt internet ons daarmee.”

Meester en opa

Maar dat is niet het enige dat is veranderd in de loop van de tijd. ,,Vijftig jaar geleden noemde kinderen me meester”, zegt Sanders met een glimlach. ,,Tegenwoordig zeggen ze opa tegen me.” Gerrits vult aan: ,,En tegenwoordig hebben kinderen vaak twee werkstukken nodig met Moeder- of Vaderdag.”

Quote Ik ging vroeger iedere maand langs de deuren van de toen nog 150 leden om de contribu­tie te innen Marcel Sanders

Voor Sanders, die penningmeester is van de club, is in de loop van de jaren het innen van de contributie een stuk gemakkelijker geworden. ,,Ik ging vroeger iedere maand langs de deuren van de toen nog 150 leden om de contributie te innen.” Voor Gerrits die het gereedschap repareert is er minder veranderd. ,,Het gaat nog steeds zo nu en dan kapot.”

Het feestje om de heren in het zonnetje te zetten vanwege hun 50-jarig jubileum kan vanwege corona niet doorgaan. Ook een verschil met vroeger. Toen ze in 1995 een gemeentepenning kregen omdat ze 25 jaar vrijwilligerswerk deden en ter gelegenheid van een koninklijke onderscheiding in 2006 waren er grote feesten in De Twern. De halve eeuw gaat, behalve een bloemetje van het bestuur, nu stilletjes voorbij.