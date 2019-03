Martien (71) uit Nuenen leeft met een kwart hart

Bestuur gehandicap­ten­woon­groep Nuenen kan blijven

11:15 NUENEN - Het bestuur van gehandicaptenwoongroep W.I.N. in Nuenen is weliswaar vastgelopen in het conflict tussen de ouders van de bewoners maar voor een schorsing is geen aanleiding. De rechter heeft dat geoordeeld in een kort geding dat een groep boze ouders aanspande.