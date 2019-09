Martien werkt al 55 jaar voor dezelfde baas

Hij kwam binnen als broekie van 16. Samen met zijn moeder ging hij vragen of er werk voor hem was. Zo ging dat vroeger. De baas was net een handzagerij begonnen en hij mocht komen. De vrouw van de baas was zwanger en al snel werd Anton geboren. Die Anton is nu zijn baas. ,,Ik heb hem op zien groeien, de box stond vaak in de zaak. Als het pauze was werd de koffie door het luikje tussen woonkamer en kantoor doorgeschoven.”