‘Masturberen achter het stuur? Dat kan ik niet eens’, zegt Eindhovense verdachte (32)

Tip Jar staat aan de hippiekant van country: ‘We willen niet geassoci­eerd worden met cowboylaar­zen en li­ne-dan­cing’

NUENEN - Drie cd’s binnen een jaar maakte Tip Jar. Je kunt het Nuenense countrygezelschap niet verwijten dat de bandleden op hun handen zitten. Vrijdag 2 december is de releaseparty van hun nieuwste album, in café ’t Rozenknopje in Eindhoven.

28 november