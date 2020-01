Mayke Bloem (20) uit Geldrop durft niets alleen; ze heeft autisme

Mayke durft nergens alleen naartoe, durft niet te eten samen met anderen, durft niet alleen boodschappen te doen. Mayke is autistisch en heeft een sociale angststoornis. Daarnaast lijdt ze aan depressies. Dat maakt dat ze aan de zijlijn staat, en niet deel kan nemen aan het leven zoals ze dat zou willen.



Een heleboel mensen zullen het onzin vinden. Maar ik durf geen telefoon op te nemen of zelf te bellen. (uit de blog ‘Mijn bel fobie', Mayke)



We zitten in haar zonnige kamer in haar flexwoning in Geldrop, waar ze nog niet zo lang woont. ,,Mayke moet toch vooruit in het leven. Ik heb een zeer indringende mail gestuurd en toen kreeg ze toch onverwacht snel deze woning'', vertelt haar moeder Leonore Belksma.