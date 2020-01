Mayke Bloem uit Geldrop durft niets alleen; ze heeft autisme

Burgemees­ter Jos van Bree laat met ‘houdoe’ fractie achter bij 25 meter abseilen in Geldrop

10:14 GELDROP - Geldrops nieuwe burgemeester Jos van Bree, zette zaterdagmiddag op 25 meter hoogte in een toren van de Brigidakerk onverschrokken een helm op en tuigde zich in, om daarna via twee touwen af te dalen de kerk in. Met een ‘houdoe’ liet hij zijn gezelschap, de leden van de fractie van het CDA achter.