Meer geld voor vrijwilligers kinderboerderij

Onbehandel­ba­re moordenaar Melanie Sijbers uit Geldrop overge­plaatst naar extra beveiligde longstay

10:24 GELDROP/VUGHT - Twee jaar na zijn opname in een tbs-kliniek wordt de moordenaar van de Geldropse tiener Melanie Sijbers al overgeplaatst naar een afdeling voor onbehandelbare gevangenen (longstay). Zijn bezwaar tegen de overplaatsing is afgewezen en perspectief op verlof of vrijlating is daarmee ook vervlogen.