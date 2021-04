Meer groen, hindernissen én een insectenhotel voor Geldrops kindcentrum Vijfblad

GELDROP - Een moderne groene speelplaats met uitdagingen voor kinderen van 0 tot 13 jaar, dat ontbrak er nog aan Eenbes Kindcentrum Vijfblad in Geldrop. Het team en ouders van de medezeggenschapsraad zijn vrijdag begonnen met de sloopwerkzaamheden van het oude plein en de kinderen mogen over een paar weken helpen met de aanplant van eetbaar groen.

,,Binnen de school is al het nodige verbouwd om de overgang te maken van de basisschool naar kindcentrum”, vertelt Maartje van den Heuvel, docent op het Vijfblad. ,,Nu de speelplaats nog. We gaan zoveel mogelijk zelf doen, om kosten te besparen.” Het kindcentrum heeft subsidie gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en aangevuld met gelden die de school ter beschikking stelt mag de speelplaats 35.000 euro kosten. ,,Het scheelt 10.000 euro als we zelf ook aanpakken en dat geld kunnen we aan leukere dingen besteden.”

Zelf meedenken

De nieuwe speelplaats krijgt veel groen, hindernisbanen, vlonders en een insectenhotel. Het ontwerp, gemaakt door GreenandSo, heeft als thema ‘Speel en groei met ons mee’. Voor zowel baby’s als voor kinderen van 13 jaar is er iets interessants te vinden. De kinderen hebben er zelf over mogen meedenken, en ook het team, ouders en de naschoolse opvang hebben input geleverd.

Het speelplein had extra uitdagingen nodig voor zowel grote als kleine kinderen, en er was een wateroverlastprobleem. Na een fikse bui stond het plein onder water. ,,Behalve dat het water beter weg kan nu er meer groen komt, wordt er ook een wadi aangelegd”, vertelt Van den Heuvel enthousiast. Dat is een kuil waarin regenwater kan worden opgevangen. ,,Eroverheen komt een brug met een speelelement voor de kinderen.”

Teamuitje

Voor het team is het geen straf om met tegels te sjouwen en kunstgras af te voeren. ,,Het is bijna een teamuitje”, vindt leerkracht Willeke Cranenbroek. ,,Vanwege corona zien we elkaar nauwelijks. Teambijeenkomsten gaan online en pauze hebben we niet meer. Iedereen zit met zijn eigen klas in een bubbel om eventuele besmettingshaarden klein te houden. Nu zijn we weer eens even bij elkaar.”