Meer lopers dankzij aantrekkelijker parcours op Gulbergen Trail in Mierlo

MIERLO - De Gulbergen Cross in Mierlo heeft een nieuw parcours. Omdat hardlopers nu niet meer twee of drie dezelfde rondjes hoeven te rennen om de 7 of 10 kilometer te halen, heet het evenement voortaan Gulbergen Trail.

Mooier had de organisatie het zelf niet kunnen bedenken. Al een tijdje zag ze het aantal voorinschrijvingen voor de Gulbergen Cross in Mierlo, een van de weinige hardloopwedstrijden in de regio met hoogteverschillen, teruglopen. ,,We wilden daar wat aan doen", vertelt secretaris Ton Keultjes van de Lopersgroep Mierlo.

En toen kwam het geluk dat over het Eindhovens Kanaal een nieuwe brug werd aangelegd. Keultjes: ,,Daardoor kunnen we voortaan een deel van het bos aan de andere kant van het water opnemen in het parcours.”

Voorheen moesten lopers twee of drie keer hetzelfde rondje rennen om de meer dan 7 of 10 kilometer te vervolmaken, nu zijn er drie verschillende rondes en is er dus meer variatie. Eerst was Gulbergen een cross, een hardloopwedstrijd over onverhard terrein met hoogteverschillen en meerdere rondes. Nu mag de wedstrijd trail heten, omdat de run over onverharde paden één lang parcours is geworden.

Dat merkten ze al direct bij het aantal voorinschrijvingen. ,,Dit jaar zaten we zeker boven de 200 aanmeldingen, in vergelijking met 140 vorig jaar", zegt Keultjes.

,,Het is veel afwisselender dan andere edities", merkt Marian Crombag (35) uit Knegsel op, die als een van de eerste vrouwen finishte op de 10,3 kilometer. Een paar jaar geleden deed ze voor het laatst mee. ,, Toevallig maakte een collega reclame voor de trail en toen ik las dat het dit jaar een nieuw parcours zou zijn, besloot ik om weer mee te doen. Het is voor mij wel een half uur rijden, dus het moet wat toevoegen, anders kan ik net zo goed thuis trainen. Maar als het schema het toelaat kom ik volgend jaar weer. Ik richt me op halve marathons en op een parcours als deze worden mijn spieren sterker. De paden gaan van breed naar smal, er zijn zandpaden en richeltjes. We hebben ook geluk met het weer. Voor een trail moet je vies worden en dat is wel gelukt met deze regen en wind. Het is een beetje als met mountainbiken in de winter. Als je niet onder de modder thuiskomt, heb je iets verkeerd gedaan.”