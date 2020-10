Meer ruimte voor bewegen in nieuw pand Laan 7

GELDROP - Na drie jaar is het oude pand van Laan 7 al te klein. Hoog tijd voor een nieuw, duurzaam gebouw aan de Gijzenrooiseweg in Geldrop.

Laan 7 is begonnen met de bouw van een nieuw bewegings- en gezondheidscentrum op een braakliggend stuk grond aan de Gijzenrooiseweg. Op het sportpark, tegenover Golfclub Riel, komt een ruim en licht gebouw met een binnentuin. Midden juli van het volgend jaar is het gezondheidscentrum klaar en kan Laan 7 van de huidige locatie aan de Laan der Vier Heemskinderen verhuizen naar de Gijzenrooiseweg. Ondanks de verhuizing blijft het gezondheidscentrum van Les­ley Pasveer Harks ‘Laan 7’ heten. Het centrum dankt die naam aan de huidige locatie in het Rabogebouw, waar het zich amper drie jaar geleden vestigde.

Plezier in bewegen

,,We zijn er al uitgegroeid”, vertelt Pasveer. En dus besloot ze zelf te bouwen om haar activiteiten voort te zetten; jong en oud helpen om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren met persoonlijke begeleiding van een leefstijlcoach. ,,Het nieuwe pand krijgt vooral wat bewegen betreft meer ruimte en mogelijkheden.” Zelf noemt ze haar nieuwe centrum dan ook wel bewegingscentrum. ,,Behalve persoonlijke aandacht is plezier in bewegen belangrijk om het vol te houden.”

Het gebouw krijgt niet alleen meer mogelijkheden om individueel te werken aan gezondheid en vitaliteit, er komen ook ruimtes voor yoga en pilates in kleine groepen. Een beetje spannend is het project wel in de huidige coronatijd. ,,Van maart tot juli hebben we stilgelegen en wat er nog gaat komen aan maatregelen is afwachten. In ieder geval is de ventilatie in het huidige gebouw op orde en het nieuwe gebouw krijgt het nieuwste van het nieuwste.”

Dinsdagavond werd het bouwbord onthuld door wethouder Marc Jeucken (wonen en ruimtelijke ordening). Het gezondheidscentrum van ruim 1000 vierkante meter wordt twee verdiepingen hoog en is ontworpen door WillemsenU uit Eindhoven. Aan de buitenkant wordt het afgewerkt met hout en het krijgt grote raampartijen.

,,Ik ben blij dat de gemeente een stuk grond had met de juiste bestemming, recreatie en sport”, vertelt Jeucken. ,,In de Geldrop is niet veel bouwgrond meer en het zou jammer geweest zijn als Laan 7 naar elders was vertrokken.”

Zonnepanelen op de daken

Aannemer Mark Jansen van Woonveste Bouw uit Mierlo was bij de onthulling aanwezig. ,,Het wordt een gebouw dat voldoet aan alle duurzaamheidseisen.” Het wordt dus gasloos. Of het centrum nul op de elektriciteitsmeter gaat halen, betwijfelt Jansen, ondanks de vele zonnepanelen die op de platte daken komen. ,,De bewegingsapparaten gebruiken nogal wat elektra.”

Waar hij niet aan twijfelt is dat Laan 7 midden juli 2021 geopend kan worden ondanks de strenge stikstofeisen. ,,Volgens het goedgekeurde rapport blijven we binnen de grenzen.” De Gijzenrooiseweg krijgt binnenkort dus een heel ander aanzien. Het sportpark wacht nu nog op een gebruiker van het aangrenzende stuk braak