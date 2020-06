Meester Johan uit Geldrop neemt na 42 jaar afscheid; hij gaat de krant lézen en niet doorbladeren

GELDROP - Meneer Johan van der Hulst was 42 jaar leraar, waarvan 41 bij De Vlinder in Geldrop. Woensdag 8 juli is zijn laatste dag. ‘Ik ga tijd maken voor familie.’

Op basisschool De Vlinder in Braakhuizen-Zuid heeft Van der Hulst (63) altijd graag gewerkt. ,,Ik ben er een jaar tussenuit geweest en heb in Nuenen voor de klas gestaan, maar toen er op De Vlinder een vacature was, ben ik teruggegaan.’’

Dat is vooral te danken aan de werkwijze van De Vlinder. ,,Eerst een goed en positief contact met de leerlingen, dan weet je wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren.’’ Een warme band met de ouders vindt Van der Hulst noodzaak. ,,Kinderen en ouders moeten weten dat ze bij me terechtkunnen als er iets mis is.’’ Door die werkwijze kan alles uit een kind gehaald worden wat erin zit.

Quote Soms denk ik dat ik er meer mee had moeten doen Johan van der Hulst Als het om hemzelf gaat, vraagt hij zich wel eens af of hij er alles uitgehaald heeft. ,,Ik ben op De Vlinder adjunct geweest en coördinator van probleemkinderen.’’ Vooral in het coördinatorschap heeft hij veel energie gestoken en onder andere cursussen gedragswetenschappen gevolgd. ,,Het was geen volledige functie en ik stond gedeeltelijk voor de klas, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik niets helemaal goed deed.’’



Hij koos uiteindelijk voor de klas. ,,Natuurlijk observeer ik de kinderen beter door die cursussen en ik ben er zelf een completer mens van geworden, maar soms denk ik dat ik er meer mee had moeten doen.’’

Om niet datzelfde gevoel te hebben op het eind van zijn leven, stopt hij nu. ,,Niet iedereen wordt oud’’, vindt hij. ,,Mijn moeder stierf toen ze 64 was.’’

Hij wil een poosje niet meer in een strak regime zitten met dagen waarvan iedere minuut is ingevuld. ,,Ik wil nu tijd maken voor vrienden en familie, rustig de krant lezen in plaats van snel doorbladeren en er voor mijn kleinkinderen zijn.’’

Voor de gek houden

Binnenkort krijgt hij er twee bij, zijn dochter verwacht een tweeling. ,,Ik ben er zelf ook een van een tweeling’’, vertelt hij met een glimlach. Daardoor had hij toch zeker de tweeling uit elkaar moeten houden die hem een poosje stevig voor de gek hield. ,,Ze wisselden steeds van plaats, waardoor ik de een voor de ander hield. Ze wilden dat ik ze uit elkaar kon houden en toch daagden ze me uit.’’ Een klein excuus is dat het een eeneiige tweeling was.

Door corona is het laatste jaar heel anders geworden dan hij gewild had. ,,Het was noodzakelijk om via beeld te werken, maar kinderen missen de fysieke aanwezigheid. Ook wat dat betreft hebben ze aandacht nodig.’’