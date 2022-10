‘Meneer’ Gerrit van Ginkel (75) uit Nuenen was het allemaal: van hoofdredacteur tot carnavalsvierder én een heel fijn mens

Oud-burgemees­ter van Gel­drop-Mier­lo Rianne Donders stapt op als burgemees­ter van Roermond

ROERMOND/ GELDROP-MIERLO - Rianne Donders-de Leest (62), oud-burgemeester van Geldrop-Mierlo, stapt na acht jaar op als burgemeester van Roermond. ,,Met pijn in het hart”, schrijft ze in een brief aan B en W en de gemeenteraad.

17 oktober