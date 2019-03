Ruim veertig jaar stond hij op de podia. Zijn carnavaleske alter ego was Frutje Frot (een frutje is een grote frot), met de eeuwige grote (nep)oren. Als Frutje ging hij kamperen, vloog hij naar Amerika en was hij onder andere dirigent, rockzanger, vuilnisman, dokter en voetballer van Helmond Sport.

Timing

Kletser Tjeerd van de Kimmenade maakte Van Hoof heel wat jaren mee. ,,Hij was één van mijn favorieten. Gewoon om zijn geweldige Helmondse uitspraak, wat we nu jammerlijk missen. Maar ook omdat hij zo’n fantastische humor had. De Frut, zoals wij hem noemden, had een goede timing en een mooie intonatie.”

Rien Bekkers uit Olland, die nog steeds in de ton staat, is een leeftijdgenoot van Van Hoof. ,,Toen ik begon, was Mathie al een bekende naam. We hadden altijd een leuk contact. Achter de schermen was hij een hartelijk iemand, een warme man. Wat zijn kracht was als kletser? Hij bracht de humor van alledag, zaken net anders bekijkend.”

Volledig scherm Frutje Frot had altijd die grote oren. © Ton van de Meulenhof

Van Hoof is geboren in Nuenen, maar werd een echte Mierlonaar. Daar was hij mede-oprichter van carnavalsvereniging De Spruwwejagers. Hij werkte voor de Belastingdienst en Obragas. Van 1990 tot 2005 had Van Hoof een winkel in feestartikelen en zoetwaren in Mierlo.

Humor maakte zijn leven mooier, reageert zijn familie. ‘Als mensen om hem lachten, gaf hem dat een goed gevoel. Zijn buuts waren herkenbaar en spitsvondig. Hij was nooit belerend, ook geen boodschapper.’

Narrenkap

Zijn grootste succes was het winnen van de Zilveren Narrenkap in 1984. In totaal deed Frutje Frot 33 keer mee aan het Keiekletstoernooi in Helmond, waarbij hij 21 keer de finale haalde. Op het Brabants kampioenschap Tonpraten werd Van Hoof drie keer tweede.

In 2011 stopte hij noodgedwongen met optreden na een herseninfarct. Van Hoof was sindsdien linkszijdig verlamd. ‘Hij miste het applaus en het publiek’, aldus zijn familie.

Mathie van Hoof laat een vrouw, zoon en kleindochter achter. De uitvaart is maandag 18 maart om 12.30 uur in het crematorium van Heeze.