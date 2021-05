Mercedes in lichterlaaie in Nuenen

Geen sprake van afname coronapa­tiën­ten regiozie­ken­hui­zen: ‘Druk blijft zeer hoog’

2 mei EINDHOVEN / HELMOND - Ondanks dat landelijk gezien het aantal Covid-19-patiënten in ziekenhuizen het afgelopen weekend daalde, bleef het aantal coronapatiënten in de regio stabiel. De druk in regioziekenhuizen is onverminderd hoog.