Meriadoc, prettig zorgwonen in luwte Geldropse woonwijk

Doek valt voor zorghuis Vinden en Binden in Best

10:24 EINDHOVEN - Vinden & Binden moet binnen twee weken al haar cliënten aan de Mosselaarweg in Best overdragen aan een andere zorgaanbieder, zo heeft de Inspectie Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) bekend gemaakt. Volgens de inspectie is de zorg onder de maat en is er geen zich op dat die snel kan verbeteren.