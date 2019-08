Met bijbelkennis ontsnappen uit de kerk van Zesgehuchten

Het wordt hier en daar al weleens gedaan: een escaperoom in de kerk. Op basis van bijbelkennis en breinbrekers die een relatie hebben met religie een code kraken en ontsnappen. Maar 3 dagen op rij 20 ‘escapegroepen’ (tussen de 8 en 12 personen, 125 euro per groep) ontvangen is toch wel heel bijzonder. En dat is precies wat in het weekend van 27 tot 29 september gebeurt in de kerk van Zesgehuchten (Geldrop).

Uitvaarten

Het mooist was het natuurlijk geweest als de ontsnappingen zouden plaatsvinden in de grote Brigidakerk hartje Geldrop. ,,Maar ja, daar zijn zo vaak uitvaarten, concerten en vieringen. Daar kun je niet zomaar 3 dagen terecht", zegt Mark Jongen, die zowel in de Brigidakerk als in de kerk van Zesgehuchten koster is.

Het idee komt van het jongerenkoor van de Brigidakerk (Brigida Anúna). Een paar koorleden bedachten een ‘mobiele’ escaperoom die in het teken staat van de katholieke kerk. Door die te verhuren konden ze de kas spekken die gebruikt wordt voor studiereizen van het koor. Het gaat niet om een bouwpakket, maar om attributen, puzzels en vragen. Inmiddels blijkt er zowaar een markt te zijn voor hun idee. Het concept is verder uitgewerkt, de materialen verbeterd en er is een tweede versie in ontwikkeling.

Toestemming

,,Het is eigenlijk verkapte catechese. Een laagdrempelig religieus gebeuren", zegt koster Mark Jongen. ,,En daarom geven kerkbesturen ook graag toestemming". Hij legt uit dat groepen in de sacristie bij de achterdeur van de kerk ontvangen worden. Deelnemers krijgen daar koffie, thee en instructies. Daarna hebben ze een uur de tijd om in de kerk aan de hand van voorwerpen (bijvoorbeeld een rozenkrans en een bijbel) en vragen op een laptop de cijfercode van het hangslot aan de voor-ingang bij elkaar te puzzelen.

En als dat niet lukt? Is dan wat rest een eeuwig verblijf in Gods huis? De koster lacht en stelt gerust. Iedereen mag er uit. Maar misschien dat sommigen zich een beetje zullen schamen voor hun gebrek aan kennis.