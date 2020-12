Met een fles bier praten over mannen voor de klas: in de podcast Brabant Meestert!

Lockdown zet leven van onderne­mers op pauze: ‘Toen Rutte sprak over aanscher­pen, belden mensen me weer af’

17 december MIERLO - Voor het eerst in jaren viert Wiljan van Gerven (55) kerst dit jaar thuis in Mierlo. En hoe gezellig dat ook is, hij is er niet blij mee. Corona heeft zijn leven stil gezet, net als bij zoveel zelfstandige ondernemers.