Met een wat kleiner ontwerp hoopt De Archipel alsnog zorgappartementen te kunnen bouwen in hartje Nuenen

NUENEN - Met een nieuw ontwerp hoopt De Archipel dat de bouw van tientallen zorgflats in hartje Nuenen alsnog kan doorgaan. Welstand is kritisch, maar de gemeente wil dolgraag meer woningen.

Al in april 2018 kwam het plan naar buiten: aan de Pastoor van Aldenhuijsenstraat in hartje Nuenen zouden 38 appartementen komen voor oudere mensen met dementie of lichamelijke klachten. Vastgoedontwikkelaar Kero wilde ze bouwen, zorginstelling Archipel ging ze verhuren. De vraag was groot, want Nuenen is een vergrijzende gemeente.

Helaas voor de senioren die om woonruimte verlegen zaten, keurde de gemeente het plan eind 2019 af. Met drie verdiepingen vond zij het te hoog en te groot voor de ‘dorps ogende’ Pastoor van Aldenhuijsenstraat, pal achter de Clemenskerk. Massale woningbouw paste meer bij het Vincent van Goghplein om de hoek. Hiermee nam de gemeente het advies over van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK, zeg maar Welstand.)

Nieuw, aangepast plan

Nu ligt er een nieuw, aangepast plan, maar het is de vraag of dat het wél gaat halen. Welstand vindt het nog steeds een te groot plan, ondanks de aanpassingen. Zij gaat een kritisch advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. Wethouder Caroline van Brakel laat op voorhand te weten daar op haar beurt weer kritisch naar te kijken. „De vraag is groot naar zorgappartementen. Het kan daarom zijn dat we het advies gaan negeren.”

VFO Architects heeft in het nieuwe ontwerp nog 33 zorgappartementen opgenomen. Die moeten nog steeds in drie lagen gebouwd worden aan de kant van de kerk. Daarvoor, aan de straatzijde dus, komen drie gewone woningen voor de sociale verhuur met ernaast nog eens negen appartementen, ook in drie verdiepingen. Die laatste appartementen komen mogelijk beschikbaar voor de man of vrouw van wie de partner straks in een zorgflat woont.

Kleinere woningen

Er is nog meer veranderd in het plan sinds 2018: de zorgappartementen zijn in oppervlakte geslonken van vijftig naar dertig vierkante meter. Volgens Bart Smits van De Archipel is er nu vooral vraag naar woningen voor mensen met dementie. „En die kunnen toe met een kleinere woning.”

De komende weken worden spannend voor bouwer Kero en verhuurder De Archipel. Beide partijen staan te springen om aan de slag te gaan. Zij vinden het nieuwe ontwerp juist goed in het dorpse straatbeeld van Nuenen passen. Tussen de beoogde nieuwe woningen komt een binnentuin en de hoogste gebouwen staan niet aan de straatkant, betogen zij.

De gemeente Nuenen zal straks moeten beslissen of het ontwerp past. Omwonenden hebben aangegeven nog steeds moeite te hebben met de hoogte aan de kerkzijde, maar waarderen de aanpassingen aan de voorkant van het ontwerp.