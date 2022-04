Met Kaffee Katoen heeft het Horecaplein in Geldrop weer een café: ‘Dit was altijd een droom van mij’

GELDROP - Het is weer mogelijk om gezellig te gaan stappen op het Geldropse Horecaplein. Na de sluiting van de Gammele Geit had dat geen café meer. Peter en Mieke de Beer openden begin april de deuren van Kaffee Katoen.

,,Iedereen verklaarde me voor gek”, vertelt Peter de Beer (37). ,,Dat ik in coronatijd plannen maakte voor een café vonden ze onbegrijpelijk. In december leek het er immers helemaal nog niet op dat stappen nog ooit mogelijk zou zijn.” Toch ging hij toen in gesprek met Tom Brouwers, de eigenaar van Proeverij Brouwers. De proeverij werd mei 2021 geopend in de voormalige Gammele Geit. Vorig jaar sukkelde de horeca van de ene lockdown naar de andere. Of dat de doodsteek voor de proeverij is geweest, is niet bekend. Brouwers laat op zijn Facebookpagina weten dat hij nu rust nodig heeft.

,,Het was altijd een droom van me om een café te openen en dus ging ik ervoor”, aldus De Beer. ,,Gelukkig zag het er in maart al beter uit en bleek ik toch minder gek dan iedereen dacht. Op 1 april, het is geen grap, kreeg ik de sleutel en op 9 april gingen we open. De eerste avond was het meteen volle bak. Iedereen snakte ernaar om uit te gaan. Ook met Pasen was het druk.”

Textielverleden

Kaffee Katoen dankt de naam aan het textielverleden van Geldrop. Overdag is het een lunchcafé en staan er tafels in Katoen. ,,Tot 20.00 uur serveren we gerechten van de kaart en tot 22.00 uur borrelplanken. Donderdag, vrijdag en zaterdag halen we daarna de tafels weg en kan er gestapt worden.”

Het echtpaar De Beer wil een uitgaansmogelijkheid zijn voor mensen van alle leeftijden. ,,Het wordt zeker geen bruin café, het wordt een gezellig café”, aldus Peter. ,,De sfeer, de ambiance en de muziek is daarop gericht.” Om de senioren binnen te halen houdt Katoen iedere maand op dinsdagmiddag ‘De Liederentafel.’ De eerste is op dinsdag 26 april. ,,Een band speelt liedjes uit de oude doos die meegezongen kunnen worden.”

Peter, die bij Heerenhuys heeft gewerkt en daarvoor al bij Het Groen Koffiehuis in hetzelfde pand, neemt die activiteit over. ,,Daar was het een succes, ik verwacht dat de senioren het geen probleem vinden om van locatie te veranderen. De pubquiz gaat zo snel mogelijk ook weer van start en daar doen mensen van alle leeftijden aan mee.”

Oekraïense Oksana

Van het personeelstekort waar de horeca mee kampt, heeft De Beer geen last. ,,Ons team is compleet. Binnenkort wordt dat zelfs uitgebreid met de Oekraïense Oksana.” Oksana vertelde op 14 april haar verhaal in het Eindhovens Dagblad. Ze reisde met haar man in de auto naar de Oekraïne om daar haar veertienjarige zoon op te halen. Dwars door het oorlogsgebied lukte het om hem te vinden en mee terug te nemen naar Nederland. ,,Oksana wil werken en hier in Nederland een leven opbouwen. Als de procedures zijn afgewerkt en ze een werkvergunning heeft, komt ze hier in dienst.”

Een van haar taken zal zijn om na de stapavonden een rondje over en om het plein te maken om glazen op te halen die de stappers hebben achtergelaten. ,,We willen niet dat de buurt overlast heeft.”