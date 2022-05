Met stripfiguren Daantje en Dommel door de geschiedenis van Nuenen

Volledig scherm Caroline Tibboel presenteert haar project Daantje op basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Burgemeester Maarten Houben en de directeur van De Nieuwe Linde Friedeke Wisse onthulden samen de pop-ups in bijzijn van alle leerlingen. De twee striphelden, meisje Daantje en haar hond Dommel, gaan in een stripboek op reis door de geschiedenis van Nuenen. Behalve het stripboek krijgen leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een werkboek en een vierkleurenpen. De leerlingen uit groep 3, 4 en 5 krijgen kleurplaten, -potloodjes en voorleesverhalen. Voor iedereen is er een duurzame Daantje-en-Dommel beker en om het helemaal feestelijk te maken was er voor iedereen een gebakje met Daantje of Dommel er op.

Koker

Daantje en Dommel komen uit de koker van Carolien Tibboel. Zij rondt momenteel haar opleiding aan het Sint Lucas af maar voerde vorig schooljaar de opdracht ‘Kickstart your Future’ uit. Tibboel: ,,Je moet een eigen bedrijf starten, een gat in de markt zoeken en dat vullen door klanten te werven en een product te maken. Het is serieus, het gaat niet om ‘zogenaamde’ klanten. Dat was best lastig, want wat voor bedrijf wilde ik eigenlijk? Ik zocht naar iets dat bij me paste en kwam op de site van NGN200 terecht.”

De canon met 50 belangrijke momenten uit de Nuenense geschiedenis waren lappen tekst met moeilijke woorden. Tibboel: ,,Het viel me op dat er niets was voor kinderen en vroeg me af of ik NGN200 iets kon bieden. Ik wilde kinderen meegeven dat geschiedenis leuk en interessant kan zijn. Helemaal als het gaat over je eigen woonplaats. Uit een eerdere stage weet ik dat kinderen graag naar verhalen luisteren, en ik wilde dat combineren met oude foto’s en zo kreeg ik het idee van strips. Het idee werd door NGN200 meteen omarmd en ik kwam in contact met Peter van Kemenade die mij creatief technisch heeft begeleid.”

Lesprogramma

Het project groeide. Uit de samenwerking met scholen ontstond een lesprogramma met naast het stripboek het werkboek met verdiepende vragen en opdrachten. De antwoorden kunnen in het stripboek of op de locaties daaruit worden gevonden. Een bijzonder effect geven de oude foto’s die in de strips zijn opgenomen, de verhalen worden zo authentiek. Heemkundekring De Drijehornick leverde ze aan en controleerde de tekst op historische feiten.

Met de heemkundekring koos Tibboel de gebeurtenissen die geschikt waren om in stripvorm te worden omgezet. ,,Ik heb de verhalen geschreven en de stripfiguurtjes bedacht en uitgewerkt. Daarna heb ik alles eerst met de hand en uiteindelijk alles met de muis getekend. Het kostte veel tijd en stress, want ik ben een ongelofelijke perfectionist. Maar tegelijkertijd gaf het veel plezier, omdat het is mijn passie is. Toen ik de spullen zag werd het ineens zo echt. Tot dan toe bestond het alleen op mijn computer. Ik was echt een beetje sprakeloos.”

Info: ngn200.nl. Website Carolien: inbeeldvorm.nl