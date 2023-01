Met The Real Shit gaat de gemeente met de billen bloot om met jongeren in contact te komen

Om het muziekevenement The Real Shit op zaterdag in de Weeffabriek onder de aandacht van jongeren te brengen, zijn er twee challenges bedacht: Golden Throne en Toilet ‘Art’. Golden Throne is het vinden van een gouden toiletpot. Toilet ‘Art’ is het maken van een foto van een model op een wc pot.

Om de gouden toiletpot te vinden worden er deze week aanwijzingen gegeven op Instagram. Er is een pot verstopt in Geldrop en een in Mierlo. De jongere die er als eerste een vindt, wint het VIP balkon. Met veertien vrienden kan hij/zij daar zaterdag luisteren naar de bands in de Weeffabriek.

Gratis drank op VIP Balkon

De vijftien VIP jongeren worden door een privé bartender de hele avond voorzien van gratis drank; fris, energydranken, bier en wijn. (Alcohol alleen 18+.) Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat de organisatie Downtown Promotions en Weeffabriek er op letten dat het gedrag van de VIPS niet uit de hand loopt.

Andere jongeren die graag naar het muziekevenement willen, kunnen een gratis ticket verdienen door de enquête invullen op de website van The Real Shit. Naast vragen over uitgaansgedrag, wordt er naar wensen van jongeren gevraagd.

Zoals; welke van de onderstaande “Real Shit” evenementen zouden je trots maken op Geldrop-Mierlo? Onder de aan te vinken antwoorden is onder meer ‘politiek café’ te vinden en ‘parkevenementen’. Open vragen zijn er ook. Bijvoorbeeld, wat doe je als je jeugdburgemeester zou zijn om je leeftijdsgenoten gelukkig te maken.

Real shit om echt contact te maken

Die vragen zijn een voorproefje op het doel van het evenement. De gemeente wil input verzamelt voor het nieuw te maken 4-jarige cultuurprogramma. ,,We willen écht even met de billen bloot, écht in contact komen en écht luisteren naar jongeren. Vandaar Real Shit”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

De tweede challenge om het evenement onder de aandacht te brengen is toilet Art’; het maken van een foto van een persoon op het toilet. Voordat een jonge fotograaf het slot van de wc gaan saboteren om iemand te verrassen tijdens het wc bezoek, het moet duidelijk te zien zijn dat de persoon poseert.

Volledig scherm Voorbeeldfoto voor de fotowedstrijd. Model op wc. © The Real Shit

No real shit

Op de voorbeeldfoto zit het model met de billen bloot te roken en te drinken op het toilet. Verder is de organisatie op zoek naar ART en niet naar vulgariteit. ,,Geen aanstootgevend bloot zoals een dig pick en no real shit (geen echte poep)", aldus Leanne Carlisle van Downtown Promotions.

De winnaar die de foto heeft ingeleverd voor 13 januari om 15.00 uur op info@realshit.nl, wordt tijdens het muziekevenement bekend gemaakt. Om de prijs van 100 euro te winnen, moet hij wel aanwezig zijn.

De bands die zaterdagavond vanaf 20.00 uur optreden zijn Bokoesam, Gelukszoekers, Alessio, Sandersville, Papucho en Goudtje. Er is geen leeftijdsgrens om aan de enquête deel te nemen en een gratis ticket te bemachtigen. Iedereen die zijn mening wil geven over het culturele programma is ook welkom op het muziekevenement. Hosts en een influencer gaan in gesprek met de aanwezigen over hun wensen.