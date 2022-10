Met twee padelbanen krijgt Geldrop-Mierlo er een nieuwe sport bij

Hoewel ze nog niet officieel waren geopend, zijn er al clinics padel gegeven op de nieuwe banen. Daaruit blijkt dat er grote belangstelling voor is in Geldrop-Mierlo. De eerste leden hebben zich al opgegeven.

,,Het is de laatste jaren erg populair geworden,” aldus voorzitter Hennie Dorelijers van de tennisvereniging. ,,Dat komt onder meer doordat je na een minuut of tien al aardig een balletje kunt overslaan. Je hebt geen jaar les nodig zoals bij tennis om te padellen. Bovendien is fysieke kracht niet belangrijk. Vrouwen, mannen, ouderen en jongeren kunnen samen spelen. Zelfs kinderen vanaf een jaar of zes kunnen meedoen.”

‘Glazen wanden zijn je beste vriend’

Padel is een mengeling van tennis en squash. Het wordt met vier spelers gespeeld op een veld van 10 bij 20 meter. Dat heeft glazen wanden aan de voor- en achterzijde en deels aan de zijkant, waar de bal tegenaan geslagen kan worden. ,,De wanden zijn je beste vriend bij de verdediging”, vertelt Gert Jan Beliën van de commissie Padel. ,,Zolang de bal niet vanaf het glas op de grond is gestuiterd mag je hem terugslaan.”

Het padelracket is groter dan een tafeltennisracket en er zit een aantal gaten in. De bal is ongeveer gelijk aan een tennisbal. ,,Een dure sport is het niet”, aldus Beliën. ,,Iedereen doet het in zijn gewone sportkleding. Een racket is er al vanaf 45 euro en sportschoenen met visgraatmotief op de zolen hoeven niet duur te zijn. Het lidmaatschap van de vereniging kost 150 euro per jaar en voor jeugdleden is het goedkoper.”

Uitproberen

De Mast heeft een aantal rackets in voorraad zodat mensen een paar keer padel kunnen uitproberen voor ze lid worden. ,,We verwachten veel nieuwe leden”, aldus Dorelijers. ,,Om die met elkaar kennis te laten maken, gaan we de aloude husselmethode toepassen, een soort sport-speeddaten. Alle nieuwe leden worden een dagdeel uitgenodigd en willekeurig aan elkaar gekoppeld. Bij tennis werkte dat perfect.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Hennie Dorelijers (links) en Gert Jan Beliën in de kantine van Tennisvereniging De Mast met een padelracket. © Olga Maria Berger

De Mast gaat ook gebruikmaken van een modernere methode, de padelapp. Daarin kunnen spelers aangeven dat ze willen spelen en zodra er vier spelers zijn, kan er online een baan gereserveerd worden.

‘Geluidsnorm niet overschreden’

De twee nieuwe padelbanen zijn aangelegd door de gemeente, met een financiële bijdrage van De Mast. Geluidsoverlast waar in andere gemeenten over wordt geklaagd doordat de bal tegen de glazen wand stuitert, verwacht de vereniging niet. ,,De omgevingsvergunning is afgegeven nadat er was vastgesteld dat de geluidsnorm niet wordt overschreden.”

Om de jeugd kennis te laten maken met padel is met het Strabrecht College de afspraak gemaakt dat alle scholieren een keer mogen padellen onder leiding van hun gymleraar. ,,Ze mogen hier douchen na het sporten”, aldus Dorelijers. ,,We hebben zonnepanelen op het dak en komen niet in de problemen door de verhoging van de energietarieven.”

De banen worden zaterdag 8 oktober om 14.00 uur geopend. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de eerste wedstrijden bij Tennisvereniging De Mast, Bosrand 125.