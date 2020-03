Meterslang oliespoor in Nuenen: vrouw vliegt uit de bocht en raakt lantaarnpaal

Misdrijf bij dode vrouw op recreatie­park Mierlo staat niet volledig vast, verdachte blijft wel in de cel

10:34 MIERLO - Of de Eindhovense vrouw op een recreatiepark in Mierlo door een misdrijf om het leven is gekomen, staat nog altijd niet helemaal vast. Toch blijft een Helmonder anderhalve maand langer in voorarrest. Hij zou betrokken zijn bij de dood van de vrouw, die drie weken geleden werd gevonden in een stacaravan.