Mevrouw Manders van het snoepwinkeltje wordt 100: ‘Kunnen helaas niet groots uitpakken’

,,We kunnen voor haar honderdste verjaardag helaas niet groots uitpakken", vertelt dochter Annie van Kraaij (69) uit Mierlo. ,,De surpriseparty, waar heel de familie naar toe zou komen, gaat helaas niet door." Kleindochter Karin verzon een alternatief. Van Kraaij: ,,Want we willen haar verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan. Zij heeft voor het personeel van woonzorgcentrum Hof van Bethanië prachtige, kleurrijke cup cakes gebakken, met daarin een opsteker met honderd erop.”



Jeane Manders-Straathof werd geboren in Haarlem, op 20 april 1920. Ze heeft zes kinderen, elf kleinkinderen en het zeventiende achterkleinkind is op komst. Ze vertelt graag over haar leven. ,,Wij hadden een schilderswinkel in Mierlo-Hout. Mijn man Tinuske was schilder en ik stond in de winkel." In 1968 verhuisde het gezin naar de Beukenhoutstraat 54. ,,Onze winkel werd uitgebreid met speelgoed, een drogisterij en een snoepafdeling. Hier kwam de jeugd tussen de middag snoep kopen. In Mierlo zijn er nog veel mensen die mij kennen als 'mevrouw Manders van het snoepwinkeltje'."