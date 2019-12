Middelgrote brand in schuur aan de Loeswijk in Mierlo

Video Zit de hand van Van Gogh onder schilderij van Anthon van Rappard dat in Vincentre in Nuenen hangt?

13 december NUENEN - Een schilderij van Anthon van Rappard dat sinds 2014 in het Vincentre in Nuenen hangt, heeft een tweede onderschildering, zo blijkt uit recent onderzoek. Is daarin de hand van Vincent van Gogh te ontdekken?