Miep Turken schreef boekje over oorlog in Geldrop

Het is Miep Turken die dit vertelt. Met een van de twee verzetsmannen had zij een bijzondere band. Jan Heurkens was voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Geldropse Stationsstraat de buurman van het gezin Turken. Ome Jan, was hij voor Miep en haar twee zusjes. En zijn vrouw was tante Bets. Bloedverwanten waren de -tot hun grote verdriet - kinderloze Jan en Bets niet, maar een betere oom en tante konden de meisjes zich niet wensen. Turken schreef haar oorlogsherinneringen - en ook die aan haar buren - op in een boekje. Ze was net twee dagen 10 jaar, toen voor Geldrop de oorlog eindigde.

Zaterdag 7 september, tijdens de bijeenkomst in Centrum Hofdael die gewijd is aan de twee in augustus 1944 gefusilleerde Geldroppenaren, wordt het boekje uitgereikt.

Eren

In de nieuwe wijk in aanbouw op het voormalige Twekaterrein in Geldrop, zullen straten vernoemd worden naar Harry van Gestel en Jan Heurkens. Op 19 september is het 75 jaar geleden dat Geldrop bevrijd werd. Het jubileumjaar was aanleiding om twee Geldroppenaren te eren die net als oorlogsburgemeester Henri van der Putt hun leven op het spel zetten - en verloren - in hun strijd tegen de Duitse bezetters. Waar en hoe het leven van de in 1887 geboren Van der Putt eindigde, is nooit duidelijk geworden. Mogelijk was dat in Bergen-Belsen. In 1951 is hij officieel doodverklaard. In Geldrop is al een straat naar hem genoemd.

Vuurpeloton

Quote Bloze­krieks­ke of Mieke Turken / Houdt meer van honden dan van mooie jurken Jan Heurkens in het poezie-album van Miep Turken Van Van Gestel (machinebankwerker bij Philips en oudste in een gezin van acht) en Heurkens (gemeentesecretaris in Geldrop) is bekend dat zij allebei op 9 augustus 1944 stierven door het vuurpeloton in Kamp Vught. Beiden waren bij dezelfde verzetsgroep betrokken. Ze pleegden overvallen op distributiekantoren (voor voedselbonnen) en gemeentehuizen (voor het stelen van bevolkingsregisters) en bomaanslagen. En ze hielpen (Joodse) onderduikers en geallieerde piloten.



,,Oom Jan wist dat hij gezocht werd door de Duitsers", vertelt Miep Turken. ,,Daarom zat hij ondergedoken. Maar op de verjaardag van zijn vrouw kwam hij toch even naar huis. En dat hadden de Duitsers verwacht. Die bleken al een paar dagen de straat in de gaten te houden vanuit het hotel Hof van Holland.”



Turken laat haar poezie-album zien waarin haar buurman een versje voor haar achterliet. Er staat een plaatje bij van een meisje met een traan op haar wang en een hondje op de arm. 'Blozekriekske of Mieke Turken / Houdt meer van honden dan van mooie jurken', begint het.

Jongetje

In het boekje vertelt Turken ook over het donkerharige jongetje dat bleek te logeren bij de buren. Ze vond hem leuk en was erg teleurgesteld toen hij verdween. Na de oorlog kwam ze er achter dat het een ondergedoken, Joods jongetje betrof. En nog heel veel later hoorde ze zijn naam: Lodewijk Ornstein. Toen was hij al hoogleraar op de TU/e. Zijn zoon, Leonard Ornstein, is zaterdag aanwezig.