Mierlo even een tafelvoetbal walhalla

MIERLO - Café de Boemel in Mierlo veranderde zaterdag 26 januari / dit weekend even in een walhalla voor tafelvoetbalfans. Aan de Marktstraat 41 kwamen Nederlands, Belgisch en Duits talent strijden om de eer en een prijzenpot.

''Iedereen heeft wel eens 'n potje tafelvoetbal gespeeld", vertelt Peter Verbeek, café-eigenaar van de Boemel in Mierlo. ,,Het verbroedert en wakkert een gezond competitiegevoel aan. Het is ontzettend leuk om te zien wat zo'n eenvoudig spel teweeg kan brengen.”

Eenvoudig overigens wel tussen aanhalingstekens, vult Rens van de Kerkhof aan, bestuurder Tafelvoetbalbond Brabant Noord-Limburg. ,,Want om op een beetje niveau te spelen komt er echt heel wat bij kijken. Tafelvoetbal is een mindgame. Veel trainen, tactisch inzicht en techniek maken het een compleet spel."

Cafésport

Van oudsher is tafelvoetbal een cafésport, maar steeds vaker worden er wedstrijden georganiseerd in sporthallen. ,,Een bewuste keuze, om de sport tot een hoger niveau te tillen."

Raoul Chamuleau (26) uit Amsterdam is de huidige wereldkampioen. Samen met zijn teamgenoot en beste vriend Thijs van Schijndel (26) speelt hij tegen een Belgisch duo. Bloedfanatiek wordt er gedraaid aan de stangen, zodat het witte balletje net wel -of niet- langs de tegenstander z'n poppetje glipt.

Na afloop neemt Chamuleau een paar flinke teugen van zijn spa blauw. ,,Voor mij geen biertje. Ik wil me nu focussen op de wedstrijden. Aan het eind van de dag, wanneer alle wedstrijden zijn gespeeld, sluit ik me bij de Brabantse gezelligheid aan. Dan is het tijd voor een pilsje."

Professionele tafels

Chamuleau laat ons een aantal professionele tafels zien. Wat opvalt is de hoogwaardige afwerking. ,,De tafels zijn robuust, hebben een mooie uitstraling, en zijn voorzien van een stabiel en stevig onderstel. De speelstangen zijn bestand tegen de belasting die professionele spelers erop uitoefenen. De voetbaltafels zijn van het merk Leonhart, één van de vijf merken die zijn goedgekeurd door de bond."

Op een Leonhart won hij vorig jaar in Duitsland het wereldkampioenschap tafelvoetbal. ,,Als kleine jongen speelde ik al zowat dagelijks tafelvoetbal. Je weet wel, op zo'n simpele tafel van de speelgoedwinkel. Op de middelbare school sloot ik me aan bij een tafelvoetbalvereniging en ging het er al wat professioneler aan toe. Samen met mijn klasgenoot en beste vriend zijn we gaan deelnemen aan wedstrijden."

Het geheim van hun succes? ,,Ik ben analytisch en kan goed in het hoofd van de tegenstander kruipen. Thijs is juist heel technisch en snel. We vullen elkaar goed aan."

Wendy Huybrechts (37) is vandaag met haar clubgenoot vanuit Antwerpen naar Mierlo gekomen voor het evenement. ,,In België spelen we wekelijks competitie." Ook zij speelde als kind al graag tafelvoetbal. Ze is een van de weinige dames die op wedstrijdniveau speelt en in 2016 schopte zij het tot Europees kampioen. ,,Het spel is eenvoudig en heel toegankelijk. Zet je ergens een tafelvoetbaltafel neer, dan brengt dat sfeer en plezier. Een aanrader voor iedereen."

