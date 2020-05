Mierlo houdt probleem met parkeren; oude kazerne niet de oplossing

MIERLO - Er kunnen redelijk snel en goedkoop parkeerplaatsen worden gemaakt bij de voormalige brandweerkazerne in Mierlo. Maar het gemeentebestuur ziet dat niet als een goede oplossing voor de parkeeroverlast in het dorp.

De roep om extra parkeerplaatsen in het dorp is groot. Bij de supermarkten en winkels in het centrum is het erg druk en op het Molenplein geldt doordeweeks een parkeerverbod. Op verzoek van coalitiepartijen CDA, GroenLinks en Dorpspartij Mierlo en oppositiepartij VVD heeft wethouder Hans van de Laar laten uitzoeken of de medewerkers van de Dienst Dommelvallei bij de oude brandweerkazerne kunnen parkeren. Dan zou het terrein van die dienst, die in het oude gemeentehuis zit, gebruikt kunnen worden door mensen die boodschappen doen in de winkels van het dorp.

Het kan wel

Conclusie is dus dat het kan. Binnen een paar weken zouden er 29 extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden op het terrein bij De Waag. Kosten: vierduizend euro. Er zal meer ruimte komen voor winkelende mensen als de lang parkerende ambtenaren hun auto elders neerzetten. Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo vindt het echter geen goede oplossing voor de parkeerproblemen in Mierlo.

Belangrijkste argument is dat de extra parkeerplaatsen maar tijdelijk gebruikt kunnen worden. Compaen wil namelijk nieuwe woningen bouwen aan De Waag. Daarvoor is de woningcorporatie al enig tijd in gesprek met Geldrop-Mierlo. De gemeente verwacht dat binnen anderhalf jaar gestart kan worden met de bouw. Dit betekent dat dan toch weer een andere oplossing gezocht moet worden voor het parkeren. De gemeente is bang dat Mierlonaren zich tegen de nieuwbouwplannen gaan verzetten als die oplossing niet meteen geboden kan worden. En dat wil ze voorkomen.

Niets verkeerd

De medewerkers van de Dienst Dommelvallei doen overigens niets verkeerd als ze op het terrein bij hun kantoor parkeren. De dienst, waar ambtenaren van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen werken, huurt het gebouw inclusief het parkeerterrein.