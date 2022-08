Mierlo krijgt een eigen Canon : 28 items vertellen over ‘un dörp mi pit’

MIERLO - Een canon van Mierlo. In een moderne boekvorm. Dat was de opzet van Heemkundekring Myerle. In samenwerking met enkele Mierlose ondernemers brengt ‘de Heem’ een historisch verzamelalbum.

,,Een historische canon is een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van een bepaald gebied”, legt Hans Verhees van de heemkundekring uit. ,,Zo is de Canon van Nederland een lijst van de vijftig belangrijkste thema’s, ook wel vensters genoemd, die in de tijd gezet een samenvatting geven van de geschiedenis van Nederland.

Nadat de Canon van Nederland gemaakt was, bleek al snel dat er ook behoefte was aan een andere invulling van de vensters op meer lokaal gebied. Als we naar een regio kijken dan blijkt vaak dat de geschiedenis daarvan toch wat anders is verlopen dan die van het land.”

Grafheuvels

Heemkundekringlid Eveline van der Linden: ,,Dus in Noord-Brabant geen hunebedden maar wel veel – en grote – grafheuvels. Geen Max Havelaar, maar wel Peerke Donders en Willem van Enckenvoirt. Geen Rembrandt, maar wel onze Vincent en Hein van den Boomen.”

Verhees: ,,Kijk je naar Mierlo, dan heeft ons dorp een ander verloop van haar geschiedenis dan het land of de provincie. Zelfs op regionaal gebied zijn er verschillen. Mierlo had zijn kersen en Geldrop zijn textielfabrieken. Voor Mierlo was het Eindhovensch kanaal een obstakel terwijl het voor Eindhoven een uitkomst was.

Stadse allures

Helmond had stadse allures en was uit op uitbreiding, terwijl Mierlo haar grondgebied wilde behouden. De kastelen in Helmond, Heeze, Geldrop staan er nog, maar dat van Mierlo is verdwenen. Mierlo bruist van de activiteiten. Het is echt ‘un dörp mi pit’. En daarover wilden we publiceren!”

Nog een hele klus. Want welke onderwerpen moesten er dan in de Mierlose canon komen? Dat mochten de Mierlonaren zelf beslissen. Via internet en via grote vellen op verschillende plekken in Mierlo werd medewerking gevraagd om onderwerpen aan te dragen.

,,Dat verliep heel voorspoedig en we konden al snel aan het werk om bij die onderwerpen teksten te schrijven. Onze foto-vrijwilligers gingen op zoek naar bijpassend beeldmateriaal.” Van der Linden vult aan dat de heem ook wil bereiken dat de geschiedenis van Mierlo bij oud en jong terechtkomt. ,,Het liefst dat er gesprekken ontstaan tussen (groot-)ouders en(klein-)kinderen over Mierloos verleden.”

Veel tekst en foto's

Er werd hard gewerkt aan de Mierlose Canon. Dit leidde tot 28 items met veel tekst en foto’s. ,,Helaas waren de teksten te lang, het aantal foto’s was te groot. Met deskundige vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan om de teksten goed leesbaar te maken en in te korten. De foto’s moesten worden geselecteerd. Je begrijpt dat dat een tijdrovend proces was. Maar het is gelukt. Het verzamelalbum is af, het is eigentijds en prachtig geworden. En voor de uitgebreide teksten een aanvullende foto’s wordt binnenkort een website gelanceerd, zodat die óók voor iedereen beschikbaar zijn.”

Onderwerpen zoals ‘Brand in de Marktstraat’, ‘De heer en de heksen’, ‘Mierlo’s eigen 85-jarige onafhankelijkheidsstrijd’, ‘Het kasteel en haar bewoners’ en ‘Wonen op Luchen is niks nieuws’ komen naar voren in de Canon van Mierlo.De Canon van Mierlo, un dörp mi pit wordt op 4 september om 11.00 uur gepresenteerd in ’t Mierles Huukske.

Verzamelalbum

Mierlose ondernemers werkten mee aan de realisatie. ,,Vanuit het Centrum- en Lintenmanagement Mierlo werd actief meegedacht en zo kwam een gesprek op gang met PLUS van Doornmalen. Ron van Kessel, bedrijfsleider bij PLUS Mierlo, was direct enthousiast en het idee om een verzamelalbum te gaan maken was geboren”, aldus Verhees.

Het verzamelalbum is na tien maanden af. ,,Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons Mierlo? Wil je weten welke 28 thema’s in de Canon van Mierlo staan? Kom dan op 4 september om 11:00 uur naar ’t Mierles Huukske voor de presentatie van de Canon van Mierlo, un dörp mi pit en de uitreiking van de eerste albums. Het is bijna zover dat Mierlonaren zelf aan de slag kunnen om een mooi naslagwerk te maken.”

Een afvaardiging van het college van B&W en van de leden van Heemkundekring Myerle, de Mierlose basisscholen en de deelnemende Mierlose ondernemers ontvangen als eerste een exemplaar.

Na de uitreiking zijn die ochtend ook verzamelalbums beschikbaar voor de aanwezigen. In het album ontbreken nog de foto’s. Die kun je bij elkaar sparen bij PLUS Mierlo. De eerste stickers worden uitgereikt, zodat het sparen direct kan beginnen. Vanaf 11 september kun je bij PLUS Mierlo minimaal acht weken lang bij je boodschappen een setje stickers ontvangen.