Mierlo krijgt weer glossy magazine

MIERLO - Mierlo krijgt een nieuw magazine: Ons Mierlo Magazine. De uitgeverij van De Mierlose Krant, Adcommunicatie in Helmond, gaat naast de wekelijkse krant zes keer per jaar een glossy magazine uitgeven.

,,Ons Mierlo Magazine is een blad voor en door Mierlo’’, legt Ad Klaasen van Adcommunicatie uit. ,,Een glossy op A4-formaat met ongeveer twintig pagina’s, huis-aan-huis verspreid in Mierlo. Met achtergrondverhalen over het wel en wee van Mierlo. Met onder andere verenigingsnieuws, zakelijk nieuws, lifestyle/mode en verhalen van vroeger.’’

Mierlo had al eerder een glossy, genaamd Mierlo Magazine, uitgebracht door Stichting Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Na tien edities viel het doek in maart 2017. ,,We borduren inderdaad een beetje voort op dit concept. Het blad was erg geliefd, maar de kosten waren te hoog. De bedoeling is om in Ons Mierlo Magazine wel dezelfde gezelligheid en sfeer te creëren.”

Mierlo-Hout

Adcommunicatie brengt in Helmond, Mierlo-Hout, het glossy magazine Ons Mierlo-Hout uit. ,,Dat slaat goed aan, we hopen hetzelfde voor Mierlo.’’

Mierlonaren kunnen verhalen en foto’s van vroeger en nu insturen via info@demierlosekrant.com. ,,Een mooie foto van de molen, ’t Sang, of van vroeger. Maar ook verhalen of jubilea van verenigingen zijn welkom.’’