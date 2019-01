Mierlo krijgt zondagse muziek op buitenpodium

Mierlo had al ooit een mobiele podiumvoorziening. Het was de moderne variant op de ouderwetse kiosk. Maar een brand in 2008 in de gemeenteloods waarin het lag opgeslagen, maakte daar een einde aan. Sindsdien staat er in de gemeentelijke boekhouding 94.000 euro verzekeringsgeld klaar voor een nieuw podium. Maar dan moest er wel een goed doordacht plan voor de programmering liggen. Dat plan is er nu. En wat B en W betreft kan het overdekte podium op een oplegger gebouwd worden. Ook is er geld opzij gezet voor stalling, onderhoud en programma.

Kostprijs

De exploitatiesubsidie is door het college ingeschat op 11.690 euro voor dit jaar en 13.490 euro subsidie voor volgend jaar. Daarna wordt bekeken hoe het allemaal loopt met het podium en komt er een nieuwe subsidie-afspraak voor meerdere jaren. Maar meer dan 15.000 euro per jaar mag de voorziening niet kosten. B en W willen verder dat het podium ook tegen kostprijs te huur is voor niet-commerciële partijen in de hele gemeente. Het podium moet minstens 10 à 12 keer per jaar gebruikt worden, waarvan een keer of 2, 3 in Geldrop, zo staat in de subsidievoorwaarden.

Podia Cultura

Kartrekker van het Mierlose podium is Marcel Louwers, die onder meer ook initiatiefnemer is van het evenement Jazz met Pit. Voor de programmering en de techniek (licht en geluid) heeft Louwers een stichting in oprichting: Podia Cultura. Het is de bedoeling van de stichting om uiteindelijk tussen 1 mei en 1 oktober iedere zondagmiddag van 13 tot 17 uur muziek op het Molenplein te laten klinken. ,,2 muziekgezelschappen per zondagmiddag en als een turnvereniging of een theatergezelschap of zo iets wil presenteren kan dat natuurlijk ook", zegt Louwers, die benadrukt dat alle muziek kan: ,,Onze programmering zal héél divers zijn”.

200 stoelen

Zodra de gemeenteraad er komende maand mee instemt, worden het podium, de licht- en geluidsinstallatie en 200 stoelen besteld. De levering duurt een maand of 4. Het is de bedoeling dat het Mierlose podium in september officieel geopend wordt met een daverend concert. Dan wordt er een maand proef gedraaid en in mei volgend jaar wordt écht begonnen. Inmiddels hebben al 25 gezelschappen uit Geldrop en Mierlo aangegeven dat ze het podium wel op willen. En daar komen er steeds meer bij.