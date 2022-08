Mierlo maakt zich op voor multicultureel Caribisch Zomercarnaval; ‘Nog grootser en spectaculairder dan eerdere edities’

Na twee stille coronajaren heeft carnavalsvereniging De Spruwwejagers in Mierlo toch besloten om het zomercarnaval doorgang te laten vinden op 4 september, vertelt voorzitter Jeroen van Dijk. ,,Ook dit jaar geen traditioneel carnaval zoals men dat kent in de winter, maar een evenement die alle culturen en mensen bijeenbrengt, ze in beweging brengt en laat dansen. Met Caribische-, Afrikaanse- en Braziliaanse muziek, Limbo dansen, tropische hapjes en cocktails, en optredens van kleurrijk uitgedoste danseressen en enthousiaste trommelaars.”

De eerste editie van het Zomercarnaval was ter gelegenheid van het 55-jargi bestaan in 2017. Heel Mierlo en omstreken is welkom op het feestje van de vereniging. In 2019 vond het evenement, dat de organisatie om het jaar wilde organiseren, voor de tweede keer plaats. ,,In 2021 durfde we het nog niet aan vanwege corona, maar nu is het dan eindelijk zover!”