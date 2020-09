Mierlo's mobiel podium al jaar ongebruikt in de stalling

Tot 2008 had Mierlo een mobiel podium dat kon worden opgebouwd bij festivals of markten en waarop optredens konden plaatsvinden. Maar het podium ging verloren bij een brand. De gemeente inde het verzekeringsgeld: 94.000 euro, maar het duurde tot vorig jaar voordat er een plan voor een nieuw podium lag.

Podium voor Mierlo én Geldrop

Punt was dat er voor zo'n podium ook een programmering moet zijn en mensen die de verantwoordelijheid willen nemen. En dat het podium ook ingezet moet worden in Geldrop. Toen dat gelukt was en een stichting was opgericht (Podia Cultura) kocht de gemeente een mobiel, verrijdbaar podium. Vanaf dit voorjaar waren optredens gepland. Zowel in Mierlo als Geldrop. Maar corona gooide roet in het eten.