Mierlo startplaats wielerwedstrijd ZLM Tour 2021

Fotoserie ‘Mierlo achter glas’ van Petra van Beek in boekvorm uitgegeven

15 september MIERLO - Petra van Beek uit Mierlo maakte voor haar afstudeerproject aan de Fotovakschool foto’s van Mierlose mensen achter glas in coronatijd. Haar werk is gebundeld in een boekje dat nu is uitgegeven door Boekscout.