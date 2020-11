Mierlo wordt liever finish dan startplaats ZLM tour 2021. Ook al kost dat meer

En dat zou wielerdorp Mierlo pas écht op de kaart zetten. Veel meer dan als Mierlo startplaats is.

Het was al de mening van lokale partijen DPM (Mierlo) en DGG (Geldrop), maar inmiddels lijken meer partijen overstag. Ze hebben geluisterd naar ‘de roep van het volk’ in Mierlo. En zo zou het goed kunnen dat de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo volgende maand aan de organisatie van de ZLM Tour laat weten dat het liever de finish dan de start in het dorp wil organiseren. Ook al is dat dan twee maal zo duur (40.000 euro). De tour is gepland in juni volgend jaar.

Wethouder wilde liever start dan finish

Tot maandagavond leek het er op dat de politiek in meerderheid zou kiezen voor een voorstel van de wethouder (Marc Jeucken, CDA). Onlangs liet die weten dat Libéma, de organisator van de ZLM Tour, de gemeente had aangeboden om een etappe in Mierlo te laten starten of finishen. Starten, stelde Jeucken voor met een blik op de portemonnee.

Mierlo hoopt juist op finish

De lokale partijen DPM (Mierlo) en DGG (Geldrop) wilden meteen al gaan voor een finish in het dorp. Maar de rest was het eens met de wethouder. Totdat fractievoorzitter Niek Engbers van GroenLinks maandag tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp van zijn achterban in Mierlo hoorde dat ze daar helemaal niet op een start zitten te wachten, maar juist hopen op een finish. GroenLinks ging dus om. En de VVD leek te volgen. En daarmee was er al een raadsmeerderheid voor een finish in Mierlo.

Besluit over 5 weken

Maar burgemeester Jos van Bree schoof het besluit door naar de volgende raadsvergadering. Zo heeft de gemeente nog vijf weken de tijd om de lokale Village Marketing-organisatie te vermurwen mee te betalen aan een Mierlo's finish-evenement of ergens in de begroting 20.000 euro extra te vinden.