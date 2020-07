Mierlonaren beloond met zes prijzen voor hun computerspel Pine

Van de Laar, Peyré en hun bedrijf Twirlbound creëerden het actie-avonturenspel in hun studio in Breda . Ze bedachten een compleet nieuwe wereld met wezens waarmee de speler kan optrekken, handelen of vechten. Toen de pc-game eind 2019 beschikbaar kwam op de Nintendo, werd hun droom werkelijkheid.

6 nominaties, 6 awards

‘Pine’ was genomineerd voor 6 categorieën en wist alle 6 de nominaties te verzilveren. De Mierlonaren werden daarmee de grote winnaar van de Game Bakery Awards. Ze pakten met hun game de prijs voor Best Entertainment Game, Best Art Direction, Best Technical Achievement, Best Music and Audio, Best Game Design en Best Achievement.