Mierlose Britt Maas dicht over haar diepste gevoelens

GELDROP-MIERLO - Britt Maas (19) uit Mierlo is autistisch, maar heeft totaal geen moeite om zichzelf bloot te geven. Ze vertrouwt haar gevoelens in dichtvorm eerlijk en in alle openheid toe aan het papier. Nu is haar eerste gedichtenbundel te koop.

Ze heeft het toch maar mooi geflikt. Britt Maas lacht en strijkt met haar hand over de handgeletterde witte kaft. „Het eerste exemplaar is er. Mijn werk is af”, zegt ze. „Hoe gaaf is dat?”

Sinds haar elfde jaar schrijft ze. Verhalen, gedichtjes en kleine toneelstukjes. Over tegenslagen, een ruzie, stress, maar ook over blije gebeurtenissen zoals een keer uit eten gaan of van het zonnetje genieten passeren in haar dichtwerk de revue. „Het heeft wel bijna altijd met emoties te maken. Zal ik er een voorlezen?”

Schrijven als uitlaatklep

Ze pakt het gedicht ‘Tranen’ van haar bundel erbij. Het gedicht gaat over het moeite hebben met het uiten van gevoelens. „Wat ik dus zelf ook ervaar”, legt de Mierlose tiener uit. Enkele jaren geleden kreeg ze de diagnose autisme. Veel dingen vielen toen op z’n plek. „Hoe het me soms te veel kan worden als ik op een drukke plek zit. En dat ik moeite heb om te huilen. Dat heeft met mijn autisme te maken. Dat iets wat ik voel of meemaak op papier staat, geeft me rust. Schrijven is een enorme uitlaatklep én geeft me energie.”

Toch definieert haar diagnose niet wie ze is. „In de eerste plaats ben ik gewoon Britt. Een gewone tiener die van schrijven houdt.”

Maas heeft twee gedichten geschreven over regen. ,,Regen staat voor mij voor huilen, en verdriet dat ik zelf moeilijk kan uiten. En als de wereld huilt, dan lucht me dat op. Net zoals het schrijven dat doet.”

Oma Christine

Hoe deze eerste gedichtenbundel tot stand is gekomen? „Dat heb ik onder andere aan mijn oma Christine te danken”, vertelt Maas. „Oma vond dat ik al mijn gedichten eens moest gaan bundelen. Dus toen er op een gegeven moment een paar lesuren uitvielen, ben ik naar huis gefietst en ben ik de mooiste gedichten van mijn laptop, computer en schriftjes bij elkaar gaan zoeken.”

Haar oma Christine is sowieso een inspiratie om over te schrijven. ,,Ze is superlief, een soort van tweede moeder. Ik hou heel veel van haar. Ze is ziek, heel erg ziek, en dat vind ik verschrikkelijk. Dus ook daarover heb ik een paar gedichten geschreven.”

‘Ik wil inspireren’

Haar 70 pagina tellende dichtbundel is vanaf 23 juli te koop, en is voor 15,99 euro te bestellen via Boekscout. ,,Ik ben trots op mijn bundel en ik hoop dat ik veel mensen met mijn gedichten kan inspireren.” Het is haar eerste, maar zeker niet laatste bundel, benadrukt ze. „Ik wil er snel nog één uitbrengen, speciaal voor mijn oma. Naast noodzaak vind ik het schrijven vooral fantastisch om te doen.”