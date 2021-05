Mierlose carnavalsvereniging De Kersepit 'duikt’ in De Koffer

Sluis­straat en Dwars­straat in Geldrop gaan gebukt onder sluipver­keer

13 mei GELDROP - De werkzaamheden aan de Peijnenburgweg en Mierloseweg in Geldrop veroorzaken een onverwerkbare hoeveelheid verkeer in de Sluisstraat en Dwarsstraat. De bewoners van de smalle straten voelen zich niet gehoord bij gemeente en politie als ze melding maken. Vooral de hoek Sluisstraat Dwarsstraat is berucht, daar raakte vorige week zaterdag een fietser zwaar gewond.