Mierlose gasten van de Zonnebloem verrast met een paasarrangement

Lichamelijke beperking

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, handicap of leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en vakanties geeft de Zonnebloem kleur aan hun leven en helpen in Nederland ongeveer 40.000 vrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen. De Zonnebloem-afdeling Mierlo is begonnen in 1979. Momenteel hebben zij ruim honderd gasten en zijn zij met 35 vrijwilligers en zeven bestuursleden.

,,We hopen dat in Mierlo de traditionele Ziekendag, op de eerste zaterdag van Mierlo kermis, door kan gaan. Hoe dan ook, we zijn onze gasten en vrijwilligers zeker niet vergeten. Met Kerstmis hebben we hen verrast en ook nu met Pasen zorgen we voor een mooi paasarrangement. Hiermee willen we zeggen: Het voorjaar komt eraan, hou vol, want er is licht aan het einde van de tunnel.”