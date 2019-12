Mierlose Krant gaat op in Middenstandsbelangen

,,We vonden het als uitgevers beter dat er 1 sterke weekkrant is voor de gemeente. De Mierlose Krant gaat daarom samen met Middenstandsbelangen”, zegt Ad Klaassen van Uitgeverij Adcommunicatie. Volgende week krijgen de Mierlonaren voor het laatst een Mierlose Krant.

Vanaf 1 januari wordt in Mierlo huis aan huis alleen nog Middenstandsbelangen editie Mierlo verspreid. Die weekkrant wordt uitgegeven door DAS Publishers en verschijnt nu ook al in onder meer Geldrop, Heeze en Nuenen. DAS Publishers geeft ook de gratis huis-aan-huisbladen Peelbelang (Asten), Weekblad voor Deurne, Weekblad voor Gemert-Bakel en ’t Contact (Someren) uit.

Adcommunicatie gaat zich geheel op Helmond richten. Daar verspreidt de uitgever nu onder meer al weekkrant De Loop. Ook verschijnt in Mierlo-Hout 12 keer per jaar Ons Mierlo-Hout Magazine. Per 1 januari wordt daar Ons Brandevoort Magazine aan toegevoegd. Het is de bedoeling dat de gratis glossy 12 keer per jaar op elke deurmat valt in de Helmondse wijk. Het Ons Mierlo Magazine waarvan vorige maand nummer 5 verscheen, zal volgend jaar ook niet meer worden uitgegeven.