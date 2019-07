Mierlose molen aan opknapbeurt toe

Bloem & Tuin in Nuenen in teken van klimaat: ‘Wat vroeger 's winters naar binnen moest, kan nu buiten blijven’

9:41 NUENEN -,,Wat vroeger in de winter naar binnen moest, laten we nu gerust buiten staan. Zoals de Camelia, vroeger een kuipplant, nu blijft ie in de winter buiten" wijst Hans van der Vleuten van Intratuin. ,,Als de winter toch wat strenger is heeft ie wel te lijden maar komt er weer bovenop." Het klimaat verandert en ook op Bloem & Tuin is dit te merken.