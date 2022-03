Mierlose rolschaatsvereniging Olympia in nood: wie heeft er ruimte voor 150 dozen met kostuums?

Geldroppe­naar (45) krijgt 10 jaar cel voor doodsteken psychologe Els Slurink in 1997

GELDROP - Jahangir A. (45) is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het doden van de Groningse psychologe Els Slurink in 1997. De vrouw was in haar woning neergestoken. De zaak was jarenlang een cold case. Onder haar vingernagels vond de politie DNA van een onbekende persoon, maar pas na 23 jaar was er een match met A. De rechter gaat uit van doodslag.

9 maart