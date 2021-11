Milieustraat Geldrop blijft zeker nog een jaar duur (tot 80 euro per keer)

GELDROP-MIERLO - Wie in Geldrop zijn huis of tuin verbouwt en daarom vaak afval naar de milieustraat brengt, kan daarvoor 80 euro moeten betalen. Veel te veel vinden VVD en Samen. Maar hun voorstel om de tarieven te verlagen haalde het niet. Nóg niet.

Het verlagen van de milieustraattarieven tot een standaardbedrag van 10 euro (per auto)was een van de voorstellen die donderdagavond vanuit de raad Geldrop-Mierlo kwamen. De gemeentebegroting moest worden vastgesteld en veel partijen probeerden daar nog een en ander aan te veranderen.

Lagere tarieven betekent gat in begroting

Als afval wegbrengen naar de milieustraat goedkoper wordt, zal er minder afval in de bosjes gedumpt worden, was een van de argumenten. Maar een verlaging van de tarieven zoals oppositiepartijen VVD en Samen wilden, zagen de andere partijen niet zitten. Dat zou een groot gat in de begroting slaan. De milieustraat kost de gemeente nu 1,3 miljoen euro per jaar. Met de huidige tarieven wordt zo'n 6 ton binnengehaald. ,,Dus we moeten al jaarlijks ruim 6 ton bijleggen. Met uw voorstel wordt dat zeker 1 miljoen", zei CDA-fractievoorzitter Mark van Schaijk.

Milieustraat is basisvoorziening, aldus VVD en Samen

Toch werd duidelijk dat veel meer raadsleden ontevreden zijn over de huidige tarieven. Daarin is geregeld dat mensen die vaker komen ook meer betalen. Volgens milieu-wethouder Rob van Otterdijk omdat slechts een klein percentage van de bezoekers zorgt voor meer dan de helft van het ingeleverde afval. Het gaat dan waarschijnlijk om klusbedrijven. Maar VVD en Samen stellen dat de milieustraat een basisvoorziening is en dat niet iedereen de prijs hoeft te betalen voor het afvalgedrag van een paar klusbedrijven. De partijen suggereerden om die er dan maar ‘uit te filteren’ met behulp van kentekenregistratie.

Verschillende fracties, zoals D66 en PvdA, vonden het voorstel van VVD en Samen 'sympathiek'. Er is nu afgesproken met de wethouder dat in januari de hele afval-verwerking (dus ook de manier waarop het aan huis wordt ingezameld) besproken wordt. Dat kan uiteindelijk ook leiden tot lagere tarieven bij de milieustraat. Alleen gaan die dan pas in 2023 in.

Quote We overleggen al met Helmond en Peelgemeen­ten om iets te doen voor gezinnen met ener­gie-armoede Peter Looijmansd, wethouder Geldrop-Mierlo

Donderdagavond kwam ook de ‘energie-armoede’ door de hoge gasprijzen ter sprake. Een motie (van PvdA, GroenLinks, VVD en DGG) om nu vast een plan van aanpak te maken hoe het Rijksgeld dat daarvoor richting gemeenten zal komen in Geldrop-Mierlo verdeeld wordt, werd raadsbreed gesteund.

Het Rijk kondigde al aan hier 150 miljoen euro voor uit te trekken. PvdA-fractievoorzitter Richard van de Burgt rekende uit dat dit voor Geldrop-Mierlo 250.000 euro zou betekenen. Wethouder Peter Looijmans (DGG, armoedebeleid) vertelde dat er al gewerkt wordt aan een plan ‘om iets te doen voor de arme gezinnen'. Geldrop-Mierlo overlegt daarover met Helmond en de Peelgemeenten. Volgende maand wordt daarover meer bekend.