Milieustraat Geldrop wordt duurder

Eigenlijk was het plan van B en W van Geldrop-Mierlo om de afvalstoffenheffing te verhogen. Pure noodzaak, omdat de rekening die afvalverwerker Cure indiende bij de gemeente ook flink hoger was. Dit jaar stijgt die met 580.000 euro. In totaal betaalt Geldrop-Mierlo dit jaar ruim 2,8 miljoen aan Cure.

Afvalhout

De hoge rekening wordt vooral veroorzaakt door de hogere verwerkingskosten die Cure weer moet betalen voor afvalhout. Die kosten zijn in een jaar tijd vertienvoudigd. De rekening wordt verder opgeschroefd doordat in Geldrop en Mierlo een extra GFT-rondje gemaakt is in de herfst (90.000 euro) en doordat steeds meer gebruik gemaakt wordt van de milieustaat. Vooral klusbusjes rijden er af en aan.

Voorstel

Maar de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo voelt er niets voor om de afvalbelasting voor iedereen te verhogen. Daarom kreeg het college opdracht een andere manier te vinden. In overleg met Cure komen B en W nu met een voorstel waarbij afval wegbrengen naar de milieustraat duurder wordt naarmate het vaker gebeurt. Ook is het plan om veel strenger te controleren aan de poort: zonder gemeentepas wordt -als het aan B en W ligt - er geen afval meer gedumpt.

Voor inwoners

Uit onderzoek van Cure is gebleken dat 90 procent van de mensen die 'betaald afval' naar de milieustraat brengen, dat 1 tot 5 maal per jaar doet. 10 Procent van de bezoekers komt vaker. Sommigen zelfs meer dan 80 of 90 keer per jaar. Vaak gaat het hierbij om klusbedrijven. Terwijl de milieustraat valt onder de wettelijke verplichting die gemeenten hebben om huishoudelijk afval in te zamelen. Het is dus in principe een voorziening voor inwoners en niet voor bedrijven.

Hoger tarief

B en W stellen nu voor om per 1 januari al het nieuwe betaalsysteem in te voeren. Het gaat dan om een verdubbeling van de tarieven als iemand 4 tot 6 keer per half jaar afval wegbrengt. Bij 7 keer of meer per half jaar wordt het tarief zelfs verviervoudigd. De tarieven per keer zijn tussen de 4 en 22 euro, afhankelijk van het soort afval dat gebracht wordt. Het hogere tarief geldt voor snoeihout en bouw- en sloopafval. In het nieuwe systeem vallen meer soorten afval onder het hogere tarief.

Gratis