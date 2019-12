Miljoenenplan voor afvalthemapark op Gulbergen Mierlo

De plannen op en rond de voormalige stortplaats zijn al besproken met de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo, het regiobestuur MRE en de provincie. Volgens voorzitter Ernst Jonkers van de stichting WasteWorld waren de reacties ‘in beginsel positief'. Positief genoeg in ieder geval om verder te gaan met de voorbereidingen. Afvalverwerker Attero is erfpachthouder van het terrein. Het wil daar het Landgoed Gulbergen verder ontwikkelen tot een grote centrale ontmoetingsplek waar mensen kunnen recreëren en ontspannen. In het gebied liggen al een golfbaan en de dierentuin Dierenrijk

Volgende week wordt overeenkomst getekend

Vertegenwoordigers van Landgoed Gulbergen en de stichting WasteWorld tekenen volgende week woensdag een overeenkomst waarin ze afspreken om samen de haalbaarheid van het themapark verder te onderzoeken. Jonkers is daar positief over. ,,Wij willen wat iedereen wil: een betere aarde. Daarover gaat ons park ook: hoe zorgen we voor een betere aarde in 2050?” Volgens hem zijn er al gesprekken met serieuze internationale investeerders.

Het plan voorziet niet alleen in grote achtbaan-achtige attracties, er komen ook mogelijkheden om dingen te maken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld plastic doppen verzamelen. Op het park kunnen ze die verwerken tot een emulsie waarvan dan weer voorwerpjes gemaakt kunnen worden in de 3D-printer. Een voorbeeld van een attractie geeft Jonkers ook: ,,In een grote ruimte met toiletpotten kunnen kinderen zich laten ‘doorspoelen'. Dan glijden ze door een rioolbuis en onderweg leren ze dat het niet alleen poep en pies is waar daarin zit, maar heel veel andere dingen". De vraag of kinderen dat ook leuk gaan vinden, beantwoordt Jonkers met een ferme ‘jazeker'.

Wasteworld werd opgericht in 2017. De groep ondernemers die de stichting vormen, maakten het themaparkplan in eerste instantie voor het terrein van het MOB-complex in Tilburg. Maar de gemeente wilde daar uiteindelijk toch liever een evenemententerrein. ,,Toen dat in het nieuws kwam hebben we uit het hele land aanbiedingen gehad om het park daar te komen ontwikkelen. Maar wij kozen voor Mierlo. Hier ligt een afvalberg met een hoogste punt van 60 meter. Een berg die ook nog gas geeft. Dat is voor een themapark dat de circulaire economie als uitgangspunt heeft een prachtige plek".

Overleg met omwonenden