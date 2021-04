Minder afval in Geldropse Pessershof na gesprek met burgemeester

Architect Carl Weber krijgt eindelijk de eer die hem toekomt

23 april GELDROP - Architect Carl Weber bepaalde niet alleen het dorpsgezicht van Geldrop met de door hem ontworpen Brigidakerk, ook van vele dorpen in de omgeving waaronder Nuenen, Best, Zeelst en Lierop. Na het schrijven van een boek over Weber verbaast auteur André van Deursen (29) er zich over dat de architect zo onderbelicht is gebleven. Toen Weber stierf, was hij in feite al vergeten. Vrijdag was de presentatie van het boek in de Brigidakerk.