Minder gezichten op Bloem & Tuin maar wel met een tevreden blik

,,We hebben 3000 tot 4000 bezoekers per dag ontvangen en daardoor was het relaxt langs de kramen wandelen,” reageert organisator John Geven. Over acht dagen beurs komt dat uit op ongeveer 28.000 mensen, fors minder dan de 40.000 in 2019 en dat was toen allerminst een topjaar.

Quote Je kunt wel merken dat het een andere tijd is. Annemarie Schilders, Standhouder

Bezoekers gaven aan vooral blij te zijn dat ze weer ergens naar toe konden, standhouders dat ze weer wat te doen hadden. Geven: ,,Vanwege corona was alles ruim opgezet en was het nooit te druk. We hebben na de controle door de handhaving complimenten van ze gekregen. Wel hebben we vanwege corona bezoekers uit België en Duitsland gemist. En verder, tja, mensen kijken op buienradar en besluiten dan niet te komen. Jammer, want eigenlijk hebben we bijna het beste weer in jaren gehad. Niet te heet en alleen op zaterdag en zondag af en toe een bui.”

Het heeft goed uitgepakt

,,Ik dacht, ik neem het risico” glimlacht Annemarie Schilderes, zoals ze zichzelf noemt. ,,Het kan ook zo weer voorbij zijn. Het heeft goed uitgepakt, ik heb een aantal werken verkocht en opdrachten binnen. Ik heb wel gemerkt dat de mensen voorzichtiger zijn, gereserveerder. Je kunt wel merken dat het een andere tijd is.”

Het was niet dringen geblazen bij Bloem & Tuin in Nuenen maar bezoekers genoten wel.

Twee stands verder is ook Nicole Raats van atelier ZOZO tevreden met de belangstelling, ondanks het lagere aantal bezoekers. ,,Mensen vinden mijn kunstwerken mooi en ik heb al mails binnen van geïnteresseerden die later naar mijn atelier willen komen. Een ook op mijn workshops heb Ik veel positieve reacties gekregen. De stands met kunst staan wel verspreid. Ik denk dat het leuk is om een kunstplein te maken en de workshops bij elkaar in de buurt te doen. Dan krijg je bedrijvigheid.” Ze heeft nog een tip: ,,Biedt passe-partouts aan. Voor mensen die niet al te ver weg wonen. Dan kunnen ze als het regenachtig is later gewoon nog eens terugkomen.”

Blije gezicht goud waard

Schilderscollectief Atelier Nuenen exposeert en verkoopt eigen werken. Of geeft ze weg. ,,Er was een jongen zo heerlijk enthousiast over mijn schilderij van een haan dat ik het aan hem gegeven heb. Zijn blije gezicht was goud waard.” Het gezicht van Ton Sommen straalt ook als hij dit vertelt. ,,We staan hier ook om onszelf zichtbaar te maken en wie weet, om nieuwe schilders te motiveren om mee te komen doen. ”

Nog meer kunst, van José van Stone Art, die een goede beurs had. ,,Het was wat rustiger. Een aantal standhouders heeft de gok niet willen wagen en de investeringen niet willen doen. Hier ging het prima. We zijn blij dat we zijn geweest.”

Maandagavond is er om 18.00 nog de traditionele uitverkoop van showplanten.