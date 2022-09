Minder leegstaande winkelpanden in centrum van Geldrop, maar blijft dat zo?

GELDROP - Er zijn vijf nieuwe zaken gevestigd in het centrum van Geldrop. Hoewel een aantal ondernemers verdween, is de winkelleegstand in de kleinere panden minder geworden. Maar na corona wacht winkeliers en horecaondernemingen een nieuwe uitdaging, de torenhoge energieprijzen. Volgens centrummanager René Veldhuizen zou dat weleens grotere gevolgen kunnen hebben dan corona.

Hoewel het er op dit moment best rooskleurig uitziet voor de ondernemers in het centrum van Geldrop, maakt Veldhuizen zich zorgen. ,,De hoge energieprijzen kunnen ondernemers kopje onder laten gaan”, is hij van mening. ,,Vooral ondernemers zoals slagers, bakkers en horeca die vriezers en ovens gebruiken en in een monumentaal pand huizen met hoge verwarmingskosten. Die betalen nu al een flink bedrag en als de prijzen stijgen en bestaande contracten verlopen, is het niet meer op te hoesten. Niet alle kosten kunnen verhaald worden op de klant. Een brood van acht euro koopt niemand, want in de supermarkt blijft het zeker goedkoper. In de coronatijd hebben mensen lokaal gekocht. Maar nu krijgen ze zelf ook te maken met hoge energieprijzen waardoor ze minder te verteren hebben. Zaak voor de lokale en landelijke politiek dus om snel te komen met een constructieve oplossing, zodat gezonde ondernemers niet kopje ondergaan.”

Zorgelijke geluiden en dat terwijl zich in het centrum van Geldrop vijf nieuwe zaken hebben gevestigd. ,,Nieuwe ondernemers waar we trots op zijn”, vertelt Veldhuizen. ,,Modezaak By ief in de Langstraat, Holly Wines op de Heuvel, Modezaak en accessoires 2Blossom op de Heuvel, Tattoo Joey in de Korte Kerstraat en La Cafetara in de Langstraat.”

Beste koffiezaak

La Cafetara, gevestigd in april, is overigens tweede geworden bij de verkiezing ‘Beste koffiezaak’ van het jaar. Er zijn ook enkele zaken die de deuren hebben gesloten, modezaak Bonita, apotheek Hofdael en horecabedrijf Taste. ,,Bij geen van hen is corona de directe oorzaak te noemen”, vertelt Veldhuizen. ,,Taste is bijvoorbeeld ergens anders begonnen.”

De kleinere panden in het centrum zijn nu grotendeels gevuld. ,,Het pand naast het Kruitvat dat is dichtgetimmerd, wordt opgeknapt door de eigenaar. Wat de plannen daarmee zijn, is nog niet bekend. In ’t Winkeltje, het voormalige naaiattributen zaakje, worden Oekraïners opgevangen. Het pand is opgekocht door de gemeente en wacht voor een definitieve bestemming op de centrumplannen in combinatie met de woningimpuls. Behalve 800 nieuwe woningen komen er ook meer maatschappelijke functies in het centrum en daar is ruimte voor nodig. Dat gaat volgens Velthuizen ten koste van het aantal vierkante meters winkelruimte, maar dat is ook de landelijke trend. In de toekomst wordt er waarschijnlijk minder gewinkeld.

Dat grotere panden waaronder het ABN Amro-gebouw, de voormalige Intertoys en Schoenenreus nog leegstaan, is deels een gevolg van die plannen voor de herstructurering. ,,Er is wel degelijk belangstelling voor”, aldus Veldhuizen. ,,Maar de gemeente heeft de eigenaren verzocht om een pas op de plaats te maken tot de plannen voor het centrum vaste vormen aannemen. Die panden zijn momenteel alleen geschikt voor tijdelijke verhuur zoals bijvoorbeeld outlets. Winkels die veel willen investeren in het interieur, beginnen er niet aan omdat het maar tijdelijk is. Daar moet dus ook garen op de klos komen.”